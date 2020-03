"Quiero estar saludable por mí y para tratar de disfrutar más a mi hija, y con este viaje trataré de explicarle que puede hacer lo que sea que quiera en la vida y que podría seguir mi ejemplo", dijo la orgullosa mamá.

Un camino que apenas empieza

Los resultados del esfuerzo de Adamari López están a la vista. La presentadora recién reveló que ya perdió cerca de cinco libras, lo que la tiene muy contenta.

"Recuerden que estoy como embajadora de WW, y estoy contando puntos. Sigo firme en ese reto que tengo de estar bien, de alimentarme mejor. He bajado en un mes 5 libras. Yo empecé el mes pasado, ya estamos terminando febrero, llevo como, no sé, 5 o 6 libras diría yo, he ido poco a poco, pero no he vuelto a ganar ninguna de las libras que he perdido", dijo muy animada en un video en sus redes sociales.

Adamari luce muy bien y se siente bastante conteta con los resultados

“Estoy muy contenta que se me ve un poquito que he bajado y eso me hace súperfeliz”, agregó. "Me siento más ágil, y no está mal decirlo, me siento más bonita cuando estoy con menos peso. Encuentro que la ropa me queda mejor y eso me da muchísimo gusto", dijo aún más animada a seguir con el programa de pérdida de peso.