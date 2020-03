El Coronavirus está afectando no solo la salud de millones de personas, sino también la economía, el mundo del deporte, la música y muchos otros aspectos de la vida que se han visto mermados por la alerta mundial que ha generado esta terrible epidemia. Hace algunos días circuló el fuerte rumor de que Jackie Chan se encontraba en cuarentena por el coronavirus. La noticia corrió como la pólvora en el internet y se convirtió en tendencia en las redes; por ello, el actor decidió aclararlo al manifestarse sobre su estado de salud por medio de un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que se preocuparon por él.

©@jackiechan Días atrás, corrieron rumores de que Jackie Chan habría contraído el Coronavirus

Y es que varios medios informaron que la estrella del cine se había infectado durante una fiesta en su natal Hong Kong y que por ello había sido consignado a estar en cuarentena. Esta fue su respuesta con respecto al tema en cuestión: “¡Gracias por la preocupación de todos! Estoy sano y salvo, y muy sano. ¡Espero que todos se mantengan seguros y saludables también!”, escribió junto a una fotografía.

Según trascendió, las alertas por la integridad física de Jackie Chan se levantaron porque al parecer, uno de los policías que estuvo en dicha fiesta presentó los síntomas de la enfermedad y habría dado positivo a la cepa 2019-nCoV. Como consecuencia, 59 personas que trabajaron con él fueron puestos en cuarentena, por lo que se pensó que el veterano actor podría haber sido también uno de los afectados.

©@jackiechan Con esta imagen, el actor aclaró que no tiene la temible enfermedad

Al parecer, todo se trató de una confusión ya que Chang se encontraba a media hora de distancia del lugar de los hechos, en el que un hombre de 48 años habría sido infectado por el virus al dar positivo a las pruebas de despistaje.

Ofreció una recompensa por la vacuna

Dado que la situación tan delicada se ha salido de control a nivel global, Jackie Chan ofreció una recompensa de un millón de yuanes, equivalente a casi 143 mil dólares, para quien encuentra una vacuna al infeccioso virus.

“No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida", escribió el actor en sobre su noble intento por paliar el Coronavirus.