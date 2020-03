Y precisamente, una prueba de la amistad que han conservado se vio reflejada en 2018, cuando Gabriela Sabatini le hizo una dedicatoria muy especial a Ricky Martin por su cumpleaños: “¡Feliz cumple @ricky_martin! una de las personas más luminosas que conozco. Acá luciendo la remera en apoyo a su maravillosa @rm_foundation y los amigos de Puerto Rico”, escribió.

Revela aspectos de su vida familiar

Desde que asumió su rol de padre, Ricky Martin ha demostrado que su familia es lo más importante para él. En una reciente entrevista, el cantante de 48 años compartió detalles du interacción con sus 4 hijos (Mateo y Valentino de 11 año, Lucía de uno y el pequeño Renn de tan solo cinco meses).

“Ayer estaba leyendo algo y decía yo, ‘no puedo criar a mis hijos como mis padres me criaron a mí porque el mundo en el que yo crecí ya no existe’, entonces tenemos que ir día a día, y el día de hoy mis hijos vienen a mí con unas preguntas que cuando yo tenía once años yo no estaba preguntando este tipo de cosas a mis papás, porque también no estábamos tan expuestos como lo están ahora ellos”, comentó.

Los hijos de Ricky Martin le han pedido al cantante que abra un canal en YouTube

Del mismo modo, Martin expresó que siempre está al pendiente de las inquietudes que le plantean sus hijos y que por ello, le han propuesto abrir un canal de YouTube: “como padre es una responsabilidad bien grande porque además tengo unos hijos con una gran necesidad de hablar y de compartir cosas y ya me están pidiendo hasta abrir un canal de YouTube y ahí vamos, para mí lo más importantes es hacerlos fuertes”, declaró.