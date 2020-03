Kourtney compartió en su perfil un video de su paseo en el carrusel y dejó ver lo mucho que disfrutó de esa atracción, la cual es una de las más concurridas.

Luego del carrusel, las Kardashian y sus hijas se detuvieron a ver algunas de las artesanías y souvenirs que los comerciantes vendían a los turistas cerca de la famosa atracción.

El duro momento que Kim vivió en París

Aunque París no le trae muy buenos recuerdos, Kim Kardashian está decidida a dejar atrás el asalto que sufrió a mano armada en su suite de lujo en 2016 cuando visitó la capital francesa para acudir al Fashion Week. El 3 de octubre de ese año, la socialité vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida. Luego de acudir a los desfiles de Balenciaga y Givenchy, cinco hombres irrumpieron en el apartamento donde se alojaba. La estrella de Keeping Up With The Kardashians fue amordazada y robada a punta de pistola. Los asaltantes, los cuales iban vestidos con uniformes de la policía, sustrajeron más de $10 millones de dólares en joyas.

Cuando los asaltantes se fueron del lugar, Kim logró liberarse y pidió ayuda a la policía. El robo la llevó a cerrar por unos meses sus redes sociales y a desaparecer de los reflectores. A más de tres años de esa terrible experiencia, parece que Kim lo ha dejado atrás.