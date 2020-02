Marysol Sosa se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé, un pequeñito que se habría convertido en el primer nieto varón de José José. La orgullosa mamá se encuentra plena en su dulce espera y habla de su felicidad en todo momento, incluso acudió como invitada especial a un programa matutino de televisión en México, en donde preocupó a sus fans luego de sufrir una caída.

©@ marysol_sosa Marysol Sosa pronto se convertirá en mamá del que sería el primer nieto de José José

Fue a su entrada al foro de cocina de Sale el Sol (Imagen Televisión) cuando la también cantante se tropezó con algunos cables de la producción. La hija de El Príncipe de la Canción alcanzó a sostenerse de las conductoras del matutino. Y aunque la llegada al suelo fue inevitable, las chicas ayudaron a que el impacto fuera menor.

“Estoy bien, todo en orden. Está perfecto. De verdad estoy bien, fue un cable, todo en orden, no pasa nada”, dijo la futura mamá sobre el incidente que le causó más risa que susto. Una de las conductoras, visiblemente preocupada por Marysol, le recordó que no debía usar ierto calzado mientras espera a su bebé. “Te dije que esos tacones cuando estamos embarazadas no. Dios mío, qué susto”, expresó aún impresionada por la caída de su invitada. Otra de las presentadoras ayudó a Marysol a que se sentara, para evitar cualquier peligro.

Marysol honrará la memoria de su padre con su bebé

Marysol pronto se convertirá en mamá de un niño, que llegará a su familia para ser el hermanito menor de su primogénita, Elena, fruto de su matrimonio con Xavier Orozco. Tan sólo hace unos días, reveló que con su bebé honrará la memoria d su padre, quien falleció en septiembre pasado.