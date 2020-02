Adamari López está muy contenta con l nuevo estilo de vida saludable que adoptó hace más de un mes. La presentadora de Un Nuevo Día aceptó el reto al que Oprah Winfrey la agregó como embajadora latina de su Oprah's 2020 Vision: Your Life in Focus, y desde entonces, con la ayuda de WW (Weight Watchers) ha llevado un control de lo que come y cambiado su alimentación por una mucho más sana. Animada, la puertorriqueña contó en un video en vivo en sus redes sociales que ya perdió, al menos, cinco libras.

"Recuerden que estoy como embajadora de WW, y estoy contando puntos. Sigo firme en ese reto que tengo de estar bien, de alimentarme mejor. He bajado en un mes 5 libras. Yo empecé el mes pasado, ya estamos terminando febrero, llevo como, no sé, 5 o 6 libras diría yo, he ido poco a poco, pero no he vuelto a ganar ninguna de las libras que he perdido", dijo muy animada sobre su físico.

©@unnuevodia Adamari López ha perdido peso ¡y ya se nota!

La prometida de Toni Costa y mamá de Alaïa cuenta en puntos todos los días cada una de las comidas que hace. “Estoy súpercontenta con lo que estoy haciendo. Siento que es algo que yo puedo hacer, no se me hace difícil. Estoy desayunando por las mañanas, que antes no desayunaba, estoy haciendo alguna merienda entre medio", agregó y explicó cuáles son los alimentos que come para mantener la energía, la nutrición y no quedarse con hambre.