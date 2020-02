Días atrás, Harvey Weinstein fue encontrado culpable por los cargos de acoso que varias mujeres -en su mayoría del medio artístico- revelaron en su contra. El caso, que vio la luz en 2017, sumó a actrices de Hollywood a contar la historia que vivieron frente al ex productor cinematográfico. Una de ellas fue Salma Hayek, quien a su paso por la Berlinale fue cuestionada sobre el veredicto que la corte emitió para Weinstein.

©GettyImages Salma Hayek compartió su triste historia en 2017, en la que se sintió intimidada por Harvey Weinstein

"Sólo estoy feliz de que la gente ahora sabe que hay consecuencias, porque por un largo tiempo no las hubo y un montón de gente pensó que se podía salir con la suya", expresó la acriz mexicana, quien en la publicación que hizo hace dos años en el New York Times, aseguró que Weinstein también era su monstruo.

Las declaraciones de Salma y de decenas de mujeres que acusaron a Harvey, iniciaron el movimiento Me Too, que tuvo gran presencia no sólo en Hollywood, sino a nivel internacional. "Ahora eso va a cambiar y pienso que las mujeres se van a sentir empoderadas para decir su verdad y exigir ser respetadas", dijo la esposa de François-Henri Pinault, según reportes de Univision.