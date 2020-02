Al tratarse de una situación tan delicada, Jackie Chan ofreció a través de la red social Weibo una recompensa de un millón de yuanes, equivalentes a casi 143 mil dólares, para quien encuentre una vacuna en contra del temido virus. "No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida", escribió el actor en su intento de volver a ver al mundo sin la alerta que mantiene preocupada a la población mundial.

More about Nota Viral