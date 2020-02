“Casper me rueda la silla de ruedas por donde tengo que pasar. Siempre me carga, me lleva o me lleva en hombros para no estar cojeando hasta los lugares a los que tengo que ir. Me ayuda mucho”, respondió la también actriz.

En tanto, Casper se portó como todo un caballero con su amiga y protegió su privacidad al máximo. El coreógrafo compartió que Dayanara le contó acerca de su enfermedad antes de hacerlo público y que él guardo el secreto, hasta que ella decidió dar a conocer la noticia.

Dayanara también ha sido un gran apoyo para Casper en los momentos más duros. En abril de 2019, el bailarín sufrió un accidente, el cual le dejó una severa lesión en su tobillo derecho. Casper tuvo que ser operado de urgencia y su recuperación duró varios meses. A través de sus redes sociales, la puertorriqueña le dejó buenos deseos y mensajes de aliento para que se saliera de esa situación lo antes posible.

©@beaucaspersmart Dayanara apoyó a Casper cuando este se accidentó en abril de 2019

Sus historias del pasado

Curiosamente, los caminos de Casper y Dayanara están marcados por Jennifer Lopez y Marc Anthony. Como recordarás, la reina de belleza fue la primera esposa del cantante y estuvieron casados por cuatro años, mismos en los que tuvieron dos hijos, Cristian y Ryan. Tras su divorcio con Dayanara Torres, el intérprete de Vivir mi vida se casó con Jennifer Lopez, con quien tuvo a los mellizos Emme y Max.

En 2011, JLo y Marc, quienes formaban una de las parejas más famosas, pusieron fin a su relación, y ella empezó a salir con Casper, incluso él participó en sus giras musicales y aparece en algunos de sus videos como Dance again. Pero en 2016, diversos medios reportaron que Jennifer y Casper ya no estaban juntos y que habían decidido poner fin a su amor.

©GettyImages Casper Smart tuvo una relación intermitente con JLo

A cuatro años de eso, Casper está feliz con su novia Bre Tiesi, mientras que Jennifer se casará con Alex Rodriguez.