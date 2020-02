Parecía un rumor, una noticia falsa que informaba que Christian Bach, la talentosa actriz de origen argentino había fallecido de forma repentina. Pero todo era real. Días después de haberle dado el último adiós, su esposo, Humberto Zurita, y sus hijos Sebastián y Emiliano, emitieron un comunicado en el que confirmaban que Christian había fallecido el 26 de febrero a los 59 años a causa de un paro respiratorio. De aquel doloroso momento para la familia ha pasado un año, meses en los que su recuerdo sigue vivo en sus corazones, en especial en el de Humberto, quien fuera el amor de su vida.

©@zuritahm Humberto Zurita mantiene vivo el recuerdo de su amada esposa

En una de sus publicaciones en las redes sociales, Humberto recordó a su mujer con una bella fotografía de sus días como actriz. "Mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria", comenzó el también actor con su mensaje. "Siempre voy a agradecer haber estado a tu lado, haber sido tu cómplice y tu compañero. Hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estábamos juntos", continuó desde el fondo de su corazón.

©@zuritahm El actor escribió un bello mensaje para la mujer que desde hace años le robó el corazón

"Siempre admiré tu pasión por la vida, tu energía y entrega por cada cosa que emprendías. Cuando te conocí, ya eras una gran actriz y bailarina y habías terminado tu carrera de abogada. ¡Estabas llena de virtudes! Como productora tuviste una gran visión para hacer nacer estrellas y hacer crecer la carrera de muchos actores", continuó.

"Eras una mujer radiante, bella, valiente, generosa: buena hija, amiga, esposa y madre. Siempre congruente con tus principios, tu forma de ser y pensar. Defendiste tus propias decisiones y luchaste por ser y hacer lo que diseñabas para disfrutar cada momento, cada trozo de tu vida; ¡con esa fortaleza que te hacía una mujer tan especial!", agregó sobre los detalles que lo enamoraron.

©GettyImages Humberto Zurita, el eterno enamorado de Christian Bach

"Soy testigo de cada una de tus batallas y tu pasión por alcanzar tus sueños. Tus anhelos, eran la alegría de tus días, y ser madre, te hizo alcanzar la plenitud con la que viviste siempre feliz y radiante. De tu mirada azul, brotaba la belleza de tu alma y tu gran inteligencia. Estar a tu lado fue un regalo de la vida para mí. ¡Un privilegio!", escribió.

Un recuerdo que permanecerá en su corazón