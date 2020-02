Mientras miles de personas esperan con emoción la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, para Aracely Arámbula no es un tema que le genere interés. A pesar de ser la madre de los hijos del cantante, la actriz mexicana buscó por toda vía legal que su nombre e imagen, así como el de sus hijos Miguel y Daniel, quede completamente fuera de la trama que cuenta la vida de El Sol. Y lo logró.

©@aracelyarambula Aracely Arámbula confirmó que ni ella ni sus hijos serán parte de la serie de Luis Miguel

En entrevista para Ventaneando (México), La Chule aseguró que estará lejos de los nuevos capítulos, en los que se cuentan los años adultos del cantante, mismos que en la vida real coicidió con él como pareja. “No voy a salir en esta temporada, está confirmado. Ya me dijeron que no voy a salir en esta temporada ni mis hijos”, dijo la actriz.

“Mi nombre no puede salir, no vamos a salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me interesa salir en la serie, entonces en esta segunda temporada no salimos; espero que en la tercera tampoco, pero en realidad los nombres no pueden salir y eso no lo estoy viendo yo, lo están viendo mis abogados”, explicó al medio.

¿Cartas bajo la manga?

La serie de Luis Miguel se encuentra en grabaciones con un estreno previsto para este año. Los avances de los nuevos capítulos tomaron por sorpresa a los fans de El Sol meses atrás, cuando Netflix reveló el tráiler que confirmaba la continuación de la bioserie.