Famosos toman precauciones ante el coronavirus

Con más de 81 mil casos reportados de coronavirus a nivel global, millones de personas alrededor del mundo están tomando precauciones a la hora de viajar y las celebridades no están exentas de ello. Famosos como Raúl de Molina, Gwyneth Paltrow y Kate Hudson compartieron en sus redes sociales unas selfies usando unas mascarillas, las cuales causaron revuelo.

©@rauldemolina Raúl y su esposa en el aeropuerto en Los Ángeles

Durante su vuelo de Los Ángeles a Miami, Raúl de Molina y su esposa Millie tomaron las consideraciones necesarias para evitar un contagio. El presentador publicó una foto en la que ambos aparecen usando mascarillas y recomendó a sus seguidores estar atentos a las indicaciones de las autoridades.

“Regresando de Los Ángeles, mejor sano que enfermo. Tomando muy en serio el coronavirus. Estén informados”, escribió el presentador de El Gordo y la Flaca en sus redes.

Gwyneth Paltrow, quien viajó a París hace unas horas, publicó una imagen en la que aparece usando una mascarilla especial para evitar el contagio. La estrella de películas como Shakespeare in love escribió el siguiente mensaje a un lado de su foto, además de compartir algunas medidas de seguridad: “En camino a París. ¿Paranoica? ¿prudente? ¿temerosa? ¿propaganda? Paltrow solo seguirá adelante y dormirá con esta cosa en el avión. Ya he estado en esta película anteriormente. Manténganse a salvo. No den la mano. Lávense las manos con frecuencia”.

©@gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow causó revuelo en las redes por esta fotografía

¿A qué se refería Gwyneth con que anteriormente había pasado por una experiencia así? En 2011 protagonizó la película Contagion al lado de Matt Damon. El argumento de la película gira en torno a una infección desconocida –similar a la gripe—que ella adquiere durante un viaje de negocios a Hong Kong.