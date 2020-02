Para Dayanara Torres, el pasado martes fue uno de los días más importantes de su vida, pues luego de un año de luchar contra el cáncer, al fin ha concluido su tratamiento. En compañía de su madre, sus amigos más cercanos y sus hermanos, la jueza de Mira Quién Baila recibió el último de sus tratamientos, los cuales le han ayudado poco a poco a erradicar la enfermedad de su sistema. Pero la batalla aún no ha terminado, pues a la puertorriqueña aún le faltan algunos exámenes médicos, los cuales determinarán si ha superado el cáncer. Será en marzo cuando la también actriz reciba los resultados y escriba un nuevo capítulo en su vida.

©@dayanarapr Dayanara Torres fue diagnosticada con melanoma en etapa 3, el año pasado

En sus redes sociales, la madre de Cristian y Ryan, fruto de su relación con Marc Anthony, compartió un emotivo video con un mensaje en el que agradecía a todos los que la apoyaron a lo largo de los últimos 12 meses.

“Último Tratamiento #18. Qué año tan lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, nauseas a diario, y hasta todo me sabe a metal... pero un año lleno de aprendizaje... Que lección de experiencia tan fuerte para mí”, escribió Dayanara.

“¡Hoy es un gran día para mí y para mi familia! Orando y suplicando ahora de rodillas para que en marzo cuando tenga todos mis exámenes (MRI, Citi, Pet) salga TODO NEGATIVO. Hoy más que nunca no me suelten… ¡La oración llega no importa desde cuán lejos venga! Dios tiene el control y Dios es bueno siempre”, indicó.