Parece increíble, pero Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ya sopló dos velitas en su pastel. La pequeña y única nieta de Eugenio Derbez celebró este día tan especial rodeada de su familia y con la calidez de amorosos mensajes que le hicieron llegar a través de las redes sociales de cada uno, en donde tíos y abuelos compartieron las fotos más tiernas de la pequeña.

Aislinn dedicó unas bellas palabras para su hija, quien le ha enseñado mucho con sólo existir. "Dos años apenas. Todo mundo dice que pasa rapidísimo, para mí en este caso el tiempo ha sido muy misterioso. Para empezar yo siento que he crecido como una década desde que naciste", escribió la orgullosa mamá.

Aislinn Derbez es la feliz mamá de la cumpleañera

"Cambió mi perspectiva, mi enfoque, mis gustos, mis prioridades, todo. Me despertaste para convertirme en aquello que anhelaba ser pero no sabía cómo. También siento que no pareces de 2 años, en este último año es como si hubieras crecido 2 y tuvieras 3, jaja. y a la vez siento que me embaracé ayer", continuó la feliz mamá.