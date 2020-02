Lucero tiene una voz privilegiada que desde niña le abrió las puertas a la fama, una carrera que a sus 50 años mantiene muy activa y con la que aún llena auditorios alrededor del mundo. Y precisamente esta semana anunció en un video en vivo en las redes sociales que dará un concierto el próximo 6 de marzo en el Auditorio Nacional de su natal México. Y aunque sus fans estaban más que felices por la promoción, no evitaron preguntarle sobre su vida personal y si es que en algún momento cantará junto a su hija, Lucerito.

©@luceromexico Lucero tuvo dos hijos durante su matrimonio con Manuel Mijares: José Manuel y Lucerito

Ante las cuestiones, ella respondió: “No es un hecho, no tengo fecha ni canción. Así de ‘Lucerito ven córrele vamos a grabar’, pues todavía no, pero sí me va a encantar cantar algo con ella, sobre todo para tener un recuerdo juntas, para que el día de mañana podamos tener nuestra canción”.

©@luceromexico La jovencita es la consentida de sus papás

A pesar de que no hay ningún proyecto entre manos, la intérprete de Electricidad dejó abierta la posibilidad de ¿unir su voz con la de la jovencita de 15 años. “Sí me gustaría cantar con ella. Algo vamos a preparar y si se puede usar para algún disco o mi canal o así, se los voy a compartir porque va a estar padrísimo y nos va a encantar hacerlo juntas”, agregó.

©@oficialmijares La hija de ambos cantantes heredó su talento musical

Además, reveló que las dos sí han cantado juntas, aunque no de forma profesional. “Cantamos mucho en la casa, hacemos primera y segunda voz, tarareamos de todo, canta muy lindo Lucero y ojalá que podamos grabar juntas... estaría bruto", dijo la orgullosa mamá.

