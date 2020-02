Tras 20 años de su último papel estelar en televisión en la telenovela Camila, Biby Gaytán está más que lista para retornar a la pantalla chica como juez en la competencia de canto y baile Pequeños Gigantes (Univision). Si bien es cierto que hace poco retomó su carrera artística con el musical Chicago, el anuncio de que la actriz reaparecerá en la tele ha causado mucho revuelo en el mundo del espectáculo, ya que ¡se le extrañaba mucho! Durante la presentación del show a los medios, tuvimos la oportunidad de confirmar la noticia por medio de un video que envió la propia artista y que hizo saltar a todos de la emoción.

©@bibygaytan Biby Gaytán regresa a la televisión luego de 20 años como juez en ‘Pequeños Gigantes’

“Hola a todos mis amigos en Miami, hola a Gali, hola mi querida María y Ariel. Soy Biby Gaytán y me da mucha tristeza no poder estar hoy con ustedes, pero como ven estoy ya lista para el musical Chicago y tengo unos compromisos con esta gran producción que me impiden estar hoy con ustedes. Quiero decirles que me siento muy, pero muy emocionada de regresar a la televisión en un proyecto tan lindo como lo es Pequeños Gigantes y de poder unirme a este equipo tan talentoso y maravilloso. Además muy pronto estaré visitándolos para contarles más detalles de esta nueva temporada que viene con grandes sorpresas. Nos vemos y no se pierdan Pequeños Gigantes por Univision”, expresó a la distancia Biby.

Loading the player...

Galilea Montijo, quien estará una vez al frente de la conducción del programa resaltó que el equipo de producción se encuentra de lo más emocionado por tener a Biby como parte del show, así como también de contar con Ariel Miramontes “Albertano” y la bailarina María León como parte del jurado.