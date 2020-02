©@vanessabryant Kobe y Vanessa tuvieron cuatro hijas juntos: Natalia, Gianna, Bianka y Capri

"Salía del tráiler y sólo quería hablar con ella. Entre tomas y descansos similares", recordó con una gran sonrisa. "Ella me escribió su número telefónico, en un tiempo en el que aún tenías que escribir los teléfonos", contó feliz por haber conseguido el número de la chica que le interesaba, un acto de triunfo para los chicos en ese entonces.

El triste adiós de Vanessa a su alma gemela

Este lunes, en California se dio el último adiós a Kobe y su hija en un evento al que acudieron grandes celebridades con quienes compartió momentos memorables. Frente a fans y un público respetuoso, Vanessa tomó el micrófono para recordar a su pequeña y contar cómo fue su relación con el hombre que siempre amó.

©GettyImages Vanessa dio un bello discurso sobre la belleza de su hija Gianna y lo buena persona que fue su esposo

“Fui su primera novia, su primer amor, su esposa, su mejor amiga, su confidente y su protectora (...) Él era el esposo más maravilloso. Kobe me amaba más de lo que yo podría expresar o poner en palabras... Hacía cualquier cosa por mí. No tengo idea de cómo merecí un hombre que me amara o me quisiera más que Kobe. Era carismático, un caballero…Nos amábamos con todo nuestro ser, dos perfectamente imperfectas personas formando una hermosa familia y criando a nuestras dulces e increíbles hijas”, dijo con profunda tristeza.

Vanessa finalizó su discurso con una conmovedora verdad: “Dios sabía que no podían estar en esta tierra sin el otro. Tenía que llevarse a los dos a casa en el cielo, juntos”, dijo, provocando el llanto entre los presentes.