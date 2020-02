Vanessa Bryant hizo su primera aparición desde la muerte de su esposo Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gianna Bryant. El lunes 24 de febrero, Vanessa tomó el centro del escenario dentro del Staples Center para recordar a su hija Gigi. “Mi bebé Gianna Bryant es un alma increíblemente dulce y gentil, siempre me dio un beso de buenas noches y buenos días”, le dijo a la multitud mientras contenía las lágrimas. “Ella sabía cuánto significaban para mí. Era la niña de papá, pero sé cuánto amaba a su mamá”.



©GettyImages Vanessa Bryant recordó a su hija Gianna y dio un discurso de lo más emotivo

Además de amar a su madre y sus hermanos, Vanessa compartió lo mucho que le gustaba a Gianna la cocina. La mamá de cuatro niños compartió la vez que su hija hizo un pastel de cumpleaños para su padre en agosto. Mientras Vanessa expresó que su hija había heredado la competitividad de su padre y que admiraba las cualidades que ambos compartían. “Kobe siempre dijo que era yo. Ella tenía mi pasión, personalidad y sarcasmo. Ella tenía la mejor risa”.

Vanessa continuó exaltando las virtudes de su niña y señaló que amaba los bailes de Tik Tok, ofrecía consejos para el equipo de baloncesto de los niños, era parte de la asociación del gobierno estudiantil en su escuela en baile, gimnasia y softball.



En uno de los momentos más emotivos de sus discurso, Vanessa señaló que su hija estaba emocionada de unirse a su hermana Natalia de 17 años en la escuela secundaria el próximo año escolar. Vanessa también se refirió a los momentos que su hija no podrá realizar. “No podremos ver a Gigi ir a la escuela secundaria. No tuvimos la oportunidad de enseñarle a conducir un automóvil. No podré decirle cuán hermosa se ve el día de su boda”, agregó entre lágrimas. “Nunca veré a mi bebé caminar por el pasillo, y que baile con su papá”.



©GettyImages Kobe y Gianna fueron recordados por una gran multitud en el Staple Center de Los Ángeles, California

Además de compartir los sueños de su bebé por cambiar la WNBA, Vanessa habló sobre lo “amable, feliz, tonta, amorosa e inteligente” que era la pequeña Gianna. “Mamá Natalia, Bianka, Capri y papá te quieren mucho, pequeña. Extrañaré tus dulces tarjetas hechas a mano, tus dulces besos y tu hermosa sonrisa. Los extraño a todos ustedes, todos los días los amo”.