Los abogados de Vanessa Bryant han iniciado acciones legales contra la compañía propietaria y operadora del helicóptero en el que Kobe Bryant, su hija Gianna de 13 años, y otras siete personas perdieron la vida, el pasado 26 de enero. De acuerdo con los reportes de Los Angeles Times, la defensa de Vanessa presentó una querella contra Island Express Helicopter y el Island Express Holding Corp, alegando que el piloto Ara Zobayan “no puso la atención necesaria al pilotar el helicóptero” y que fue “negligente”.



©GettyImages Vanessa Bryant presentó una demanda con la operadora que era propietaria del helicóptero que se estrelló el pasado 26 de enero

La demanda, presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, consta de 27 cargos de daños generales, económicos, punitivos, entre otros. “En el incumplimiento de su deber por negligencia, Island Express Helicopters causó daños y lesiones, los cuales están presentados en este documento. El demandante, el fallecido Kobe Bryant, perdió la vida como resultado directo de la conducta negligente de Zobayan, por lo cual el demandado, Island Express Helicopters, es indirectamente responsable en todos los aspectos”, se lee en el documento.

La demanda de Vanessa también señala que el piloto no revisó las condiciones climatológicas del día antes del despegue, y que, por ello, no pudo obtener los datos adecuados antes de despegar. Además, la demanda afirma que el piloto no pudo mantener el control de la aeronave. La noticia de la demanda se da el mismo día en el que Kobe, Gianna, John, Kerri y Alyssa Altobelli, Sarah y Payton Chester, Christian Mauser y el piloto Ara Zobayan del homenaje en su memoria en el Staples Center.