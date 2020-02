La bella Kiara Liz se coronó como el primer lugar de la octava temporada de Mira Quién Baila All Stars. La reina del Miss Universe Puerto Rico 2018 arrasó con las votaciones del público, dejando a Sofía Castro en segundo lugar con 34% de los votos y a Adrián Lastra con el 22%. Aunque el triunfo de Kiara alegró el corazón de los puertorriqueños, en el programa hubo sentimientos encontrados, pues tanto la audiencia como sus compañeros en el show expresaron su sentir sobre la decisión del púbico.

©GettyImages Kiara Liz apoya a la fundación El Trotamundos y les hará llegar un cheque por $25 mil dólares

Adrián Lastra fue designado como el tercer lugar de la competencia de baile. El panel de jueces, formado por Dayanara Torres, Bianca Marroquín y Casper Smart, se puso de pie para despedir al actor español. Los presentadores del show, Chiquinquirá Delgado y Javier Poza, cedieron el micrófono al galán de Velvet, quien habló sobre la decisión del público.

©GettyImages Adrián Lastra habló sobre el tercer lugar en la competencia

“Podría decir un montón de cosas. Estoy muy feliz de haber llegado a la final, de haber bailado por una fundación, estoy muy feliz por haber conseguido algo mío… Me gustaría decir que me gusta la justicia, eso sí me gustaría decirlo”, dijo Lastra. “Yo sé que para mucha gente yo he ganado, pero no por ser popular, sino porque yo soy un currante (soy un trabajador). Me gusta actuar, me gusta cantar, me gusta bailar y eso es lo que he hecho”.

En medio de aplausos y con el cariño de los suyos entre el público. Adrián abandonó la pista de MQBAS y los presentadores continuaron con la siguiente premiación: la del primer y segundo lugar.

©GettyImages Kiara Liz y Sofía Castro, nerviosas por la final de MQBAS

Sobre la pista estaban Kiara Liz y Sofía Castro; ambas visiblemente nerviosas por la decisión de la audiencia. Tras unos minutos se dio a conocer que el primer lugar quedaba en manos de Kiara. El público estalló en gritos y Sofía se acercó a su compañera para darle un fuerte abrazo.