La familia de Joy Huerta acaba de recibir a una nueva integrante en la familia y está feliz de compartir la noticia con sus seguidores. Se trata de Emma, una perrita blanca con manchas negras que la cantante y su esposa adoptaron con mucho amor. "¡Hola! Soy Emma, tengo tres meses y soy la más chiquita de la familia", escribió Joy a nombre de la más pequeña de su familia, a quien le abrió sus propias cuentas en las redes sociales.

©@joynadamas Joy y su familia presentaron a Emma, una perrita que adoptada que ahora es parte de la familia

"Me rescataron de una carretera con más perritos que no me dejaban comer, estaba muy flaquita y llena de pulgas", continúa Emma contando cómo es que llegó a la familia de Joy. Además, la perrita ya conoció a su hermanita Noah, la hija de la pareja, y a Ramón, el consentidísimo gato que reina en casa.

La cantante y su esposa le dieron la bienvenida a su nueva mascota con tiernos mensajes. "Les presento a la nueva integrante de nuestra familia", escribió Diana junto a na bella foto de la cachorrita. "Estamos felices que Emma haya llegado a nuestras vidas gracias a @porlosquenotienenvoz, una fundación que protege y rescata animales que necesitan un hogar permanente y lleno de amor", agregó orgullosa por la buena acción que se les regresará con enormes cantidades de amor.