4 piezas básicas para darle un toque nuevo a tus looks

Cada temporada se resume en una sola palabra: renovación. De todos los aspectos que puedes cambiar y mejorar en tu vida , el clóset no debe pasarse por alto. Si ya estabas pensando en darle un giro a tu look pero no sabes cómo, te daremos una pequeña guía sobre las prendas más versátiles y atemporales que reinarán este año, ¡las usarás a más no poder!

1. Abrigos largos

Cuando se trata del abrigo adecuado, los trench siempre le sumarán puntos a tu outfit y más aún si eres una chica de oficina o simplemente quieres darle un toque classy a tu look .

R aleigh Trench Coat : cuando el clima comienza a tornarse lluvioso, este modelo de Marissa Webb atado a la cintura será ideal. Shopbop ($362.50). Belted Trench Coat : apégate a lo clásico con este ejemplar largo de cuello solapado y cinturón alto confeccionado por Leopard. Zara ($249) . Metallic Leather Trench Coat : los metalizados están causando furor esta temporada, luce esta trend en un distinguido y ligero abrigo. Donna Karan ($269) .