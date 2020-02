‘Adrenalina’ podría ser el segundo apellido de Martín Fuentes, el esposo de Jacky Bracamontes. El corredor de automóviles es un amante de los deportes extremos y en cada oportunidad que tiene, comparte con sus seguidores sus múltiples actividades al aire libre. Sin embargo, a veces estas aventuras extremas no salen del todo bien… Recientemente, Martín compartió que se encontraba de vacaciones con unos amigos en los Alpes Franceses, donde, desafortunadamente sufrió un accidente.

©@mft07 Martín Fuentes y Jacky Bracamontes son padres de cinco niñas

A través de sus redes sociales, el padre de cinco niñas compartió un video en el que mostró su herida en la cabeza, además de los puntos que le dieron. Al parecer, el video fue grabado en su vuelo de regreso a México, donde se encontrará con su esposa y sus hijas. Martín acompañó el video con la siguiente descripción, en la que detalló que el incidente ocurrió mientras estaban esquiando. “Un pequeño rasguño en la nieve, pero estamos bien, listos para regresar a entrenar. #micabezayaparecemapa #unarayamasaltigre #alcanciagigante”.

Los seguidores de Martin no daban crédito a la gravedad de la lesión, pues tiene al menos nueve grapas en la cabeza. Algunos como Sebastián Rulli, Luis Fonsi, Cristián de la Fuente y Juan Carlos Valladares reaccionaron sorprendidos al ver el video. De hecho, Valladares –quien está casado con la reina de belleza Ximena Navarrete, comentó: “Ya no estás en edad para eso jaja, pero qué bueno que no pasó a mayores, hermano. Abrazote”.