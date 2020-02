Aunque suele publicar detalles de su vida personal en las redes sociales y es una figura pública, Brenda asegura que eso no justifica que todos los días la gente pueda criticarla. “Tenemos una plataforma, una aplicación donde tú crees que porque somos figuras públicas pueden llegar, criticar y decir lo que sea. No, no es, así, somos diferentes y tenemos que apreciar a la gente como es”, dijo acompañada de su bebé, Tadeo.

©@brenda_kellerman Junto a Ferdinando Valencia, Brenda Kellerman formó una bella familia a pesar de las adversidades

Es así como la actriz hace frente a las críticas, un testimonio que sus seguidores aplaudieron y la alentaron a seguir mostrando su look como a ella más le guste. Incluso hubo quienes se identificaron con ella, dejando a un lado los estereotipos de belleza y abrazando a su melena rizada.