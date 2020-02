Joy Huerta es una mamá cautelosa, que busca sólo lo mejor para su hija Noah y que haría lo que fuera por protegerla de cualquier peligro. Su lado maternal obliga a la cantante a mantener a su hija en la máxima privacidad posible, sin mostrar en las redes sociales fotos de la pequeña de casi un año y sólo obsequiando a los fans postales en las que se le aprecia junto a ella pero sin mostrar su carita. A su paso por la ceremonia de entrega de Premio Lo Nuestro, Joy explicó la triste razón que la llevó a tomar esta decisión.

"No es de que presente a Noah. Les he compartido lo más que puedo", dijo la orgullosa mamá. "Para mí es una nenita tan inocente, tan pura, tan bella y me parece que las redes sociales están tan llenas de tantas cosas tan vacías. No se cuenta tantísimo la realidad", agregó con un tono más serio.

©@joynadamas Joy Huerta explicó sus razones para no mostrar a su hija en las redes sociales

Al borde del llanto y con la voz entrecortada, explicó que en su natal México no se vive una situación tan agradable. "En México pasamos una oleada de violencia, sobre todo hacia las mujeres, y lo mínimo que yo puedo hacer es proteger a mi familia de esa forma", expresó pensando en su pequeña Noah y en su esposa, Diana Atri.