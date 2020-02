La música urbana está en pleno apogeo y las nuevas generaciones ya se están dando a conocer para continuar con el legado del género. Valeria Fernández es una de ellas y con tan solo 12 años compone sus propios temas con un estilo bien definido. VF7 es su nombre artístico y conversamos con la cantante sobre su gran pasión por subirse a los escenarios, talento con el que vino “desde que estaba en la barriga de su mamá”, tal y como lo afirma ella misma.

©Hola VF7 tiene 12 años y es la nueva promesa de la música urbana

Risueña y de respuestas pícaras, a Valeria no le gustan mucho las entrevistas, pero luego de unas cuántas risas, contó a HOLA! USA el origen de sus inspiraciones y sueños que ya está empezando a realizar con la incondicional ayuda de su madre.

“Creo que saqué el gusto musical por mi mamá, porque ella canta un poquito, cuando está cocinando, pero yo pienso que desde la barriga de mi mamá. Mi mamá me dijo que cuando estaba en su barriga me ponía música de bebé”.

Acaba de lanzar su sencillo y video musical “A Fueguito”, con el cual busca encaminar a paso firme su carrera en la difícil industria de la música. “Se llama ‘A Fueguito’ porque la escribí con ese coro que al final saqué del tema para que sea el título de la canción”, señaló.

©Nevarez PR Su look está inspirado en Bad Bunny y Rosalía

Hay cuatro artistas que ella considera sus ídolos y que le han servido de inspiración para escribir sus letras, así como también para decidir su look que presume con mucho orgullo. “Me gusta Bud Bunny porque es auténtico, me gusta como viste, sus uñas, me gusta todo de él, y de las mujeres me gusta Rosalía”, expresó.

Este 2020 será un año prometedor para Valeria ya que está por lanzar su primera producción titulada “Núcleo”. “Tengo diez canciones todas hechas por mí. El día que saqué ese nombre [Núcleo] ni sabía que sacaría el álbum, le íbamos a poner Núcleo al tema “A Fueguito”, porque quería tener un nombre raro, entonces después dije: ‘mi álbum se va a llamar Núcleo’”, reveló.