"No puedo dejar de pensar en este angelito de siete añitos. ¡Esto no puede continuar! ¡Hay que pararlo de inmediato! El caso de Fátima no es un caso de violencia más, sino una muestra de los miles de feminicidios que siguen acabando con víctimas inocentes", escribió la originaria de México.

"Como mujer y madre que ama profundamente a su país, pido que se actúe ya mismo contra la impunidad, indiferencia y desidia. Necesitamos urgentemente acción, leyes preventivas y más apoyo a la mujer y a las niñas. Los mexicanos estamos indignados y el mundo entero igual. Exigimos leyes que protejan a la niñez y a las mujeres de inmediato", agregó indignada la cantante.