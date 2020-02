¿Retomará su carrera después de Chicago?

En la década de los noventa, la actriz de telenovelas decidió hacer una pausa en su carrera para cuidar de sus cinco hijos: Eduardo Jr., Alejandra, Ana Paula y los mellizos Daniel y Manuel.

©@bibygaytan Biby Gaytán y Eduardo Capetillo con sus cinco hijos

En 2019 sorprendió con su regreso a los escenarios con la obra musical de Chicago, donde ha demostrado que, a pesar del paso de los años, se ha mantenido como una de las actrices más reconocidas de México.

Sin embargo, todos se preguntan si Chicago será la punta de lanza para retomar su carrera. En entrevista con Despierta América (Univision) indicó que era muy pronto para saberlo, pero que tiene todo el apoyo de los suyos. “No lo sé porque voy tomando la vida como va viniendo. Es decir, no puedo saber qué va a pasar”, expresó. “Mis hijos han estado muy acostumbrados a que esté con ellos, pero al mismo tiempo les da tanta alegría ver a su mamá realizada en lo que le gusta hacer que me ayudan al cien, y los grandes me ayudan también un poquito con los chiquitos”.