Marysol Sosa está en una de las etapas más felices de su vida; la hija de José José anunció en diciembre pasado que estaba en la espera de su segundo bebé. A través de sus redes sociales, la también cantante reveló el sexo y el nombre que llevará su segundo hijo. La hermana de José Joel compartió que espera un varón y que, en honor a su padre, llevará el nombre de José.

©@ marysol_sosa Marysol y su esposo Xavier Orozco también son padres de la pequeña Elena

Marysol reveló más detalles sobre su dulce espera a una publicación mexicana, en la que expresó que, desde antes de saber el sexo del bebé, ella lo sospechaba: “Yo sentía que era niño desde antes de que me dijeran, y cuando me lo confirmaron, pues me emocioné”.

©@marysol_sosa Marysol espera a su primer varoncito, el cual llevará el nombre de su difunto abuelo

La también cantante agregó que sí ha sentido la diferencia entre su primer embarazo y el segundo. “Este embarazo lo he sentido diferente al de Elena, desde el cambio físico, emocional, en mi pensar, en muchas cosas, y la panza es diferente”, indicó a TVnotas.

Desde su perspectiva, esta dulce espera es una forma de tener presente la memoria de su padre: “Muchos me dijeron: ‘Se nos fue José José, pero con este niño viene de regreso; se va una vida, pero empieza otra’. Ahora que lo sé, sólo me queda agradecer”, explicó.

Marysol detalló que ella y su esposo ya tenían algunas ideas para el nombre de su segundo hijo, pero que tras la muerte de su padre todo cambió y ahora será un nombre compuesto. “Desde antes de saber del embarazo nos gustaban tanto el nombre de Victoria, como de Patricio, el cual se quedará; pero ahora con la partida de mi padre, agregamos José, será en memoria de su abuelo, quien ya no lo pudo conocer”, dijo.