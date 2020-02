Brad Pitt es uno de los eternos galanes de Hollywood más queridos en la actualidad y recientemente su gran trayectoria en el cine fue reconocida al recibir un Oscar por su actuación en la película Once Upon a Time in Hollywood. Sin embargo, cuando todo hacía presagiar que el actor iba por más, Pitt sorprendió a todos al anunciar su retiro indefinido de la pantalla grande. Aunque los motivos no han quedado muy claros, así lo declaró durante una entrevista que dio al programa de televisión Good Morning America.

©GettyImages Brad Pitt anunció que se alejará de la actuación indefinidamente

“Ahora creo realmente que es momento de desaparecer un rato y regresar a hacer cosas”, reveló minutos después de recibir su estatuilla dorada por parte de la Academia. Asimismo, el intérprete de 56 años confesó que tras dos décadas en el mundo de la actuación siente que le debe mucho más a la industria que “solo seguir actuando”.

Y es que a días de haber conseguido el mayor reconocimiento en su carrera, el exesposo de Angelina Jolie desea tomarse un tiempo para dedicarse a otras actividades que le apasionan como lo es la dirección, así como también la escultura y la pintura.

©GettyImages El actor de 56 años quiere dedicarse a la producción

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de estar viviendo el mejor momento de su vida a nivel profesional, respondió: “Espero que no, espero que me pasen otras cosas, ha sido algo realmente especial. Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí. Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa”.

Aunque no precisó por cuanto tiempo se tomará un descanso de los sets, el eterno galán quiere ir alejándose de la actuación para dedicarse a crear contenido con la productora Plan B Entertainment, que fundó con Jennifer Aniston en 2002.