El cantante colombiano J Balvin será reconocido durante la entrega número 32 de Premio Lo Nuestro, que se llevará a cabo este jueves 20 de febrero en Miami, Florida. La ceremonia, que será conducida porThalía,Pitbull y Alejandra Espinoza, honrará al intérprete de Mi gente con el premio especial Icono Mundial por su gran trayectoria y su aporte como embajador de la música latina a nivel mundial.

©@jbalvin J Balvin será reconocido con un especial reconocimiento en Premio Lo Nuestro 2020

Durante la emisión del matutino Despierta América (Univision), Balvin expresó su agradecimiento a los premios por situarlo en lugar tan privilegiado en la industria musical. “Con mucho agradecimiento la verdad, también me sorprende la verdad porque es la primera vez que me hacen algo tan especial y me hace cuestionar y preguntarme verdaderamente si valió la pena o no trabajar muy duro y obviamente es el resultado de lo que está pasando [...]”, expresó.

Asimismo, aceptó el reconocimiento con la humildad que tanto lo caracteriza y considera que no se siente un ícono en ningún sentido. “A la final, yo no me considero un icono ni mucho menos, cuando uno se autodenomina algo tan fuerte como eso creo que ni siquiera se ve bien, creo que el público y los medios son los que les deben dar ese puesto a cada personaje [...]”, afirmó.

Lo cierto es que a sus 34 años, J Balvin tiene en su historial más de 35 millones de sencillos vendidos, billones de vistas de sus videos en todas las plataformas digitales, así como grandes colaboraciones con artistas de talla mundial, por lo cual se le considera uno de los representantes de la globalización de la música latina.