Mucho antes de que Kim Kardashian se convirtiera en todo un símbolo del mundo del entretenimiento, la socialité solía ser una de las personas más cercanas a Paris Hilton. A pesar de que han pasado los años, la amistad entre ambas sigue intacta. Prueba de ello es la felicitación que Kim dedicó a la heredera del emporio Hilton por su cumpleaños 39.

©@kimkardashian ¡Noche de chicas! Paris y Kim cuando salían de fiesta

A través de sus redes sociales, donde tiene más de 160 millones de followers, Kim publicó en sus stories una serie de imágenes –de hace unos años—en las que ambas se dejan ver como las mejores amigas y escribió: “Feliz cumpleaños, Kim. Te amo”.

©@kimkardashian Mejores amigas de toda la vida

En las fotos –la cuales eran de hace algunos años—ambas aparecen con los clásicos estilos de inicios de los 2000. Kim y Paris lo hacían todo juntas… viajes, fiestas, clubes nocturnos y hasta coordinaban sus atuendos, justo como lo refleja una de las imágenes que compartió Kim. En dicha foto, ambas aparecen con outfits similares llevando unos bolsos brillosos de Louis Vuitton con el monograma de la marca, ¡imposible olvidar esa tendencia!

©@kimkardashian ¡Qué tiempos! Paris y Kim con bolsos brillantes de Louis Vuitton

Paris Hilton respondió a la felicitación de Kim replicando una de las imágenes que ella compartió en sus redes y escribió: “¡Cuántos recuerdos tan divertidos!”.

Así se dio la amistad entre Kim y Paris

La familia de Kim se estableció en Beverly Hills y fue ahí donde conoció a Paris. La familia de la estrella de Keeping Up With The Kardashians ganó gran notoriedad a mediados de los noventa con el caso de O.J. Simpson, en el cual Robert Kardashian, padre de Kim, colaboró.