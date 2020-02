El intérprete de Me dediqué a perderte confesó que cuando tuvo malentendidos con sus hijos, su padre se acercó a los chicos y habló con ellos “Hubo momentos difíciles de mis hijos en los que le tenía que hablar muy fuerte y no me hacían caso. Entonces le decía a mi papá que hablara con ellos”.

Sobre sus adicciones y su nuevo look…

En esta conversación con Lili Estefan, quien es también su fiel admiradora, ‘Alex’ desmintió que tuviera algún problema con el abuso de sustancias. “Siempre me porto muy bien. Alguna copita de vino sí me echo. Ahora con el proyecto nuevo he estado haciendo muchísimo ejercicio, me siento mejor que nunca”.

©@alexoficial Alejandro Fernández con su look de pelo platinado

Con 48 años, Alejandro sigue siendo uno de los galanes favoritos del mundo del entretenimiento, sin embargo, el paso de los años ha sido más que evidente en los últimos tiempos debido a que se dejó las canas.

‘El Potrillo’ confesó a Lili Estefan que se ha dejado el pelo platinado por gusto, y que le encanta su nueva imagen, a pesar de las críticas. Sin embargo, para su nueva gira tendrá una imagen más aliñada, aunque seguirá conversando sus canas.