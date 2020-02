Jenny From the Block es una mujer decidida que no tiene miedo de hacer un esfuerzo adicional para obtener resultados, como lo hizo para interpretar a Ramona, su papel en Hustlers. Para meterse en la piel del personaje, la creadora de éxitos On the Floor tomó clases de pole dance, algo que ella describió "tan duro como cualquier cosa que haya aprendido... podría ser uno de los más difíciles".

Jennifer reveló que, mientras perfeccionaba sus habilidades, presentó cortes y contusiones , pero -como era de esperarse- dominó la disciplina e incluso la incorporó a su actuación en el Super Bowl. No solo es una forma de baile seductora, también es el ejercicio perfecto para tonificar y fortalecer los abdominales, piernas y brazos. Puedes ver los resultados en su última foto en bikini. Simplemente impresionante.