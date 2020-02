A pesar de que estuvieron en el mismo país, parece que Maluma y Natalia Barulich no se encontraron, o al menos no hay evidencia de ello en las redes sociales. La semana pasada, ambos estuvieron en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Maluma visitó Dubái por un concierto de su gira 11:11 World Tour, mientras que su expareja viajó a ese exótico destino con unos amigos. Aunque los fans de ambos especulaban que podrían haber coincidido, parece que eso no ocurrió, ya que Natalia viajó durante el fin de semana a las Maldivas, mientras que el colombiano sigue en el emirato.

©@maluma Maluma ofreció un concierto en Dubái el día de San Valentín

A través de sus redes sociales, el intérprete de Felices los 4 compartió fotos y videos de su estadía en Dubái, donde tuvo un tierno encuentro con un cachorro de león. Para Maluma fu inevitable compartir este momento y en su perfil publicó una linda fotografía y escribió: “Lion heart (Corazón de león)”.

©@maluma ¡Lo más tierno!

En sus stories, el ‘Pretty Boy’ compartió más imágenes con el adorable felino en las que aparece usando una de las vestimentas típicas de la región. El colombiano cambió sus looks casuales por una kandora (una túnica tradicional que usan los dubaitíes) y una ghutra o hatta (un pañuelo que los hombres llevan en la cabeza, el cual puede ser liso o a cuadros).

Dentro de poco, Maluma se despedirá de EAU para poner rumbo a Europa y presentarse este miércoles en Helsinki, Finlandia, donde ofrecerá un concierto en la Hartwall Arena.

En tanto, su expareja disfruta de los paradisíacos paisajes que ofrecen las Islas Maldivas, en compañía de varios amigos como el modelo Michael Yerger, Charlie Albo, la influencer Caeli y la cantante Erubey de Anda.