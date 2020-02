Así como Anahí, Jacky Bracamontes y Marlene Favela dejaron a muchos con la boca abierta al revelar que en menos de un mes casi habían recuperado su figura pre mamá. Marlene contó a sus seguidores que en sólo dos semanas se deshizo de las casi 20 libras que subió durante el embarazo de su hija Bella Seely y que sólo estaba a dos libras de su peso inicial. La clave no fue otra más que la buena alimentación, mucha agua y la lactancia.

Marlene Favela y Jacky Bracamontes se deshicieron del peso extra del embarazo en tiempo récord

Para Jackie el camino no fue diferente. Tan sólo un mes después de haber recibido a sus mellizas Paula y Emilia, la actriz desfiló por la alfombra roja de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión, de Telemundo, en donde lució una figura que no parecía de una mamá reciente. ¿Su secreto? Ni ella misma lo sabe, pero supuso que era por el trabajo de tener cinco niñas en casa con las que no para, además de una buena alimentación y la lactancia.