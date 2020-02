Tras varias semanas de reñida competencia, al fin se han revelado los nombres de los finalistas de la octava temporada de Mira Quién Baila All Stars. Sofía Castro, Adrián Lastra, y Kiara Liz fueron los afortunados en pasar a la final del concurso de baile de Univision. Sofía y Kiara fueron las primeras finalistas en ser elegidas por el público, pero aún faltaba otra estrella para la final. Luego de una votación popular, se decidió que Adrián Lastra siguiera en la competencia, dejando fuera a la actriz venezolana Kimberly Dos Ramos.

©GettyImages Sofía Castro conquistó a la audiencia con esta coreografía

Sofía Castro dejó encantado al público y al jurado con sus coreografías, al ritmo de All about that bass de Meghan Trainor y Amorcito corazón de Pedro Infante, tema interpretado por Omar Chapparro. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Sofía terminó de bailar y las cámaras enfocaron a su padre, el productor José Alberto ‘El Güero’ Castro quien estaba entre el público y se veía súper emocionado.

A través de sus redes sociales, la joven actriz expresó su alegría y agradeció el apoyo de sus fans a lo largo de las últimas semanas. “Estamos en la final, lo logramos. Gracias por su cariño, sus votos, su apoyo en esta temporada. No lo puedo creer, estoy en shock. Los amo”.

La actriz de novelas como El hotel de los secretos también invitó a sus seguidores a votar por ella y les pidió su ayuda para convertirse en la ganadora el próximo fin de semana. “Ahora necesito el ultimo jalón, necesito que me ayuden para que le próximo domingo sea inolvidable”.

Lastra dejó sin aliento a todos con su destreza; incluso sus padres quedaron impresionados, pues no daban crédito al gran desempeño de su hijo al ejecutar un pasodoble. “Estamos muy orgullosos de nuestro hijo que ha llegado a la final y que nos ha sorprendido ¡por qué él no es bailarín!”, dijo su mamá, la señora Lola.