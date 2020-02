Loading the player...

Por medio de un emotivo video musical, Vanessa Bryant ha expresado todo lo que siente por su fallecido esposo, Kobe, en el día de San Valentín. La viuda de la exestrella de la NBA de 37 años utilizó sus historias en las redes sociales para compartir una emotiva publicación dedicada a su gran amor. Por medio de una foto del pasado, se ve al basquetbolista besándola en la mejilla mientras él la abraza.



Sobre la foto, aparece un gif que dice "Feliz día de San Valentín". Además de los gráficos, Vanessa usó un fragmento de la canción Tell Him de Lauryn Hill. "Hazme desinteresada sin ser ciego / aunque pueda sufrir, no lo envidiaré / Y soportar lo que venga / porque él es todo lo que tengo". Además, Vanessa utilizó la misma imagen con un mensaje más extenso.



©@vanessabryant Vanessa Bryant compartió un mensaje conmovedor en memoria de su gran amor

“Para mi Valentine eterno, te amo mucho. Te extraño mucho en tus vacaciones favoritas. Te amo per sempre. Besos para ti y Gigi en el cielo. Feliz día de San Valentín, mis bebés. Con todo mi amor, tu boo-boo. canción: Tell Him @mslaurynhill”, escribió.



El 26 de enero, Kobe, su hija Gianna de 13 años, y otras siete personas murieron trágicamente en un accidente de helicóptero. Desde entonces, Vanessa ha recurrido a sus redes sociales para reflexionar sobre lo sucedido. A la semana de la triste pérdida, Vanessa compartió una foto de su difunto esposo con un conmovedor recuerdo. “#Mibestfriend #theBestdaddy te extraño mucho. #handsome #sweet #funny #silly #lovinghusband Te extraño diciendo, "Bonjourno principessa / reina’”