"Por supuesto que la vi", dijo a la revista Diez Minutos, y claro que así fue, pues luego de la sorpresa de la niña, Shannon publicó una linda foto en la que Emme aparece junto a Daniel Alejandro, el hijo de la modelo. La postal dejó al descubierto que los niños tienen una bella relación que mantienen a la fecha.

©GettyImages Emme sorprendió a todos durante el pasado Super Bowl con su gran talento musical

"Estuvo maravillosa, pero ella ya cantaba en casa", agregó Shannon sobre los días en familia que pasó junto a Marc y sus hijos, y cómo fue una de las primeras en escuchar a la niña cantar. "Ha heredado la voz de su padre, Marc", aseguró de Lima sobre la pequeña que pinta para un gran futuro en el mundo musical.

©@dayanarapr Marc Anthony también tuvo dos hijos con Dayanara Torres

Y a pesar de que hubo un divorcio de por medio, los niños fueron los menos afectados, pues entre ellos aún se ven como familia. "De hecho, mi hijo, Daniel, los llama hermanos", dijo. "Han sido muchos años compartiendo mi vida con el padre de estos niños. Marc ha sido un hombre muy importante para mí y somos muy amigos", explicó sobre la cordial relación que tiene con su ex, aunque no mencionó a los hijos mayores de Anthony, a quienes tuvo con Dayanara Torres.

Shannon de Lima en una nueva vida con James Rodríguez

Los hijos de Marc no son los únicos quienes ven en Shannon a una gran mujer. Ahora que vive un romance con el futbolista James Rodríguez, la colombiana también se lleva muy bien con su hija de seis años, Salomé. Sobre la familia de James, Shannon no tiene más que buenas palabras: "Salomé y Samuel son maravillosos".

©@jamesrodriguez10 Shannon de Lima está feliz junto a James Rodríguez y sus hijos Salomé y Samuel

La alegría y felicidad de Shannon se refleja en ella misma, y aunque se siente plena en su relación con el futbolista, dejó claro que en sus planes no figura una boda. "La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento no pienso en boda. Ya estuve saliendo cinco años con Marc Anthony y hasta me casé con él", dijo.

Sus prioridades son otras, y quizá la más importante es la felicidad que una fiesta celebrada por todo lo alto. "Ahora estoy tan tranquila que todo fluye en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y esto es lo más importante para mí", explicó al mismo medio.