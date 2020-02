Una de las bodas más esperadas de este año es, sin duda, la de Francisca Lachapel y su prometido Francesco Zampogna, y con motivo del Día de San Valentín, la presentadora entrevistó a su novio, quien contó varios detalles de su historia de amor con la presentadora de Univision, como su primer encuentro, además de revelar la razón por la cual en sus primeras citas nunca estuvieron solos.

©@franciscalachapel La modelo y su novio se comprometieron en diciembre 2018

Con Francisca como entrevistadora, el empresario de origen italiano recordó cómo fue ese primer encuentro, el cual se dio en el salón de belleza. “Yo fui al salón de belleza donde te estaban cortando el cabello. Entré con mi algarabía casi casi bailando salsa y ahí fue donde empezó todo”, dijo Lachapel.

©@franciscalachapel Para Francisca, esta será su segunda vez cruzando el altar

“Cuándo tú me viste llegar, ¿qué pensaste?”, le preguntó la modelo a su futuro marido. “Yo tenía una reunión después de cortarme el cabello y tenía que ir. Yo me miré al espejo y me dije: ‘Yo no me voy a levantar de esa silla’”, contestó Zampogna, quien recuerda estar acomodándose el cabello, hasta que Francisca se acercó y le dijo: “You look sexy (te ves sexy)”.

©@franciscalachapel El flechazo entre ambos se dio en un salón de belleza

“La única palabra que tú hablas de inglés”, dijo él entre risas. Después de ese primer encuentro, empezaron a salir… pero no eran las típicas primeras citas de una pareja, pues Francisca contó que en sus salidas, estuvieron presentes los amigos de él. ¿Por qué iban con ellos los amigos de Franceso? A lo que él contestó: “Yo vengo de una familia muy grande que tú conoces muy bien. Y esos hombres son mi familia ahora. Si ellos no me hubieran dado la aprobación para ti, nada hubiera pasado”.

Lachapel también le preguntó a su prometido que en qué momento él se había dado cuenta que ella era la mujer de su vida, y él reveló que fue justo cuando ella le demostró su apoyo incondicional. “Muchas cosas estaban pasando con mis negocios y mis socios. Entonces, tú me mandaste un mensaje en la mañana, con el cual abrí mi corazón. Me dije: ‘Esa persona es la que te va a cuidar cuando lo necesites. Ella va a estar a tú lado y quieres estar con ella’. En ese momento yo le escribí a una amiga que hace anillos”, reveló Zampogna.