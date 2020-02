La vida de Joy Huerta no es la misma desde la llegada de Diana Atri. Tras una bonita relación, la pareja recibió en mayo del año pasado a su primera hija en común, la pequeña Noah. Poco a poco, la cantante nos ha ido revelando algunos detalles de su vida privada y hasta el día de hoy se había reservado la identidad de su pareja. Aprovechando el Día de San Valentín, Joy compartió un mensaje de amor, el cual acompañó con una imagen en la que muestra por primera vez el rostro del amor de su vida.

©@joyhuerta Joy Huerta mostró por primera vez el rostro de su esposa, la artista Diana Atri

Joy, quien forma parte del exitoso dúo Jesse & Joy, escribió: “Esta mujer, Diana Atri, es la dueña de mis suspiros, la luz de mis ojos, mi fuerza y mi debilidad, ella es todo lo que está bien con mi vida”, se leía al inicio del mensaje.

©@joynadamas Joy y Diana con Noah y el travieso de su gato Ramón en la Gran Manzana

La intérprete de temas como Te Esperé también explicó la razón por la que protege su vida privada. “No mostrar a mi familia es mi forma de protegerles, aunque sea un poco de este mundo frívolo, vacío. De gente con doble moral que predican y juran que el mundo es solo blanco y negro, de los que sus creencias están sobre las de todos los demás. Gente que por temor a ver hacia adentro critican a los de afuera, porque les parece el camino fácil”.

©@joynadamas La cantante se solidarizó con aquellos que no pueden expresar sus sentimientos libremente

La artista de 33 años indicó que había decidido mostrar una foto al lado de su pareja para solidarizarse con aquellos que no pueden compartir su amor de forma libre. “Pero por gente como yo, que a diferencia de mí no tienen una plataforma cómo esta, les presento, comparto y presumo una foto con mi esposa hermosa (una de mis favoritas) con el fin de visibilizar a los que son ignorados, agredidos, avergonzados, satanizados y/o han perdido su vida por amar a alguien que muchos en la sociedad no considera correcto”.

Joy concluyó su mensaje con unas palabras de amor para sus seguidores, deseando que sean felices todos los días. “No les deseo un feliz día de los enamorados o de la amistad, les deseo una vida llena de amor y amor por ustedes mismos, les deseo plenitud y paz interna. Les deseo que el amor toque a su puerta y le abran sin miedo...que sin pensarlo tanto: dejemos entrar un poquito de amor”.