Shannon de Lima no tiene prisa por pasar por el altar del brazo de su actual novia, James Rodríguez. De hecho ni siquiera está entre sus planes organizar una boda con él, y no porque no lo ame ni disfrute pasar el tiempo a su lado. Así lo confesó ella durante a su paso por Madrid, en donde habló sobre su vida personal y su relación con el futbolista.

©@shadelima Shannon de Lima está feliz en su vida personal y profesional

Una de las dudas más grandes sobre su relación con James, es si pronto habrá boda. Shannon, sincera y sin rodeos, aseguró a la revista Diez Minutos que "no es mi sueño". A diferencia de muchas chicas, la modelo colombiana no busca que su novio le proponga matrimonio, al contrario, se siente muy contenta con la forma en la que llevan su relación.

"La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento no pienso en boda. Ya estuve saliendo cinco años con Marc Anthony y hasta me casé con él", continuó sobre su propia experiencia. Feliz con la vida que lleva, agregó: "Ahora estoy tan tranquila que todo fluye en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y esto es lo más importante para mí".