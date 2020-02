Tras una charla en la cafetería del lugar, Cristina asegura que Lorenzo le reveló la razón por la que no podrían trabajar juntos. "Me dijo: 'No, es que no puedo hacerte tus fotos porque te ves muy gorda. No sé qué hacer, te ves muy gorda y tu defecto físico", aseguró ella, quien además padece una discapacidad que le impide caminar con facilidad.

Lorenzo Lazo, sin comentarios al respecto

Cristina Daniela agregó que lo denunció ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Explicó que el impacto que los comentarios que Lorenzo le generó la hicieron sentirse tan mal al grado de dar en el hospital.

©@edithgonzalezmx1 El viudo de Edith González aún vive con el luto de la pérdida de su esposa

"Es válido que no te guste una persona cuando la ves, pero lo que sí estuvo mal fue que me negara la sesión fotográfica cuando es un servicio", expresó sobre la situación. Y agregó que la experiencia que se llevó fue muy mala, pues no considera que la personalidad del economista es muy distinta a la que proyecta. Al respecto, Lorenzo Lazo ha optado por mantener la distancia y no ha hecho comentarios sobre la acusación en su contra.