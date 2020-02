Aunque no se conocen de manera personal, Aracely Arámbula y Stephanie Salas tienen gestos cordiales y palabras dulces entre ellas. Hace uno días, Salas –quien es madre de Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel—halagó a la protagonista de La Doña y destacó su faceta como mamá, pues la igual que ella, educó sola a sus hijos. Ahora, ha sido el turno de Aracely, quien le envió un lindo mensaje a la también actriz y aprovechando el momento, expresó el cariño que sentía por Michelle, con quien convivió hace años.

©GettyImages Aracely Arámbula tuvo unas gentiles palabras para Stephanie Salas

“Le mando besos a la señora, es una mujer muy luchona”, expresó Stephanie hace unos días cuando los reporteros le preguntaron su opinión acerca de Aracely Arámbula. La reacción de la artista no se hizo esperar y ante las cámaras, se expresó amablemente de Stephanie, quien es nieta de la legendaria actriz Silvia Pinal.

A su llegada a Monterrey, México, Aracely dijo a las cámaras que ahí la esperaban: “¡Ay, mi Stephanie hermosa¡, ¿pues ella también no? Ella ha sido una gran mamá, ella siempre se ha hecho cargo de Michelle, y es gente muy querida para mí”, dijo ‘Ara’, quien es madre de Miguel, de 13 años y Daniel, de 11, fruto de su relación con Luis Miguel.

©@michellesalasb Madre e hija: Stephanie Salas con su hija Michelle

“Yo quiero mucho a ‘Mich’ y a su mamá. No nos conocemos tanto ella y yo, pero todo mi respeto”, expresó la estrella de telenovelas.

Medios como Sale el Sol (Imagen Televisión) también preguntaron a ‘la Chule’ quién le ayuda a cuidar de sus hijos cuando ella sale a trabajar, a lo que comentó que su familia es su más grande apoyo. “Como todas las mamás, ¡bendito Dios que mi mamá me ayuda!, las santas madres que tenemos, o sea mi mamá me ayuda, mi papá también, así que, pues bueno si me duele irme de casa, pero muy contenta porque estoy realizada”.