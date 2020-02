"Yo nunca te había visto en persona, había visto tus programas", confesó Cristy, y aunque Alan pensó que desde antes lo seguía en la pantalla chica, ella hizo una confesión que sorprendió al actor. "No te ofendas, pero en la televisión no me gustabas", dijo ella. "eso es nuevo" agregó él entre risas.

"Desde el día en que te vi que entraste por esa puerta, yo dije: "¡Wow! Tiene los ojos color Cancún. Azul cancunezco", recalcó ella sobre lo primero que le llamó la atención de su hoy esposo. La pareja también recordó su primera cita, un intento de Alan por quedar bien con ella desde el día uno.

©@alantacher "Era un país diferente, nunca me había casado. Dije vamos a ver qué sucede, si nos acoplamos la big family y si sí, para adelante", explicó Cristy

"Te voy a invitar a mi casa porque yo cocino riquísimo", fueron las palaras de Alan, pero al llegar Cristy, se encontró con unos tacos de arrachera que Alan había comparado cerca de su casa. A pesar de ello, se la pasaron muy bien y poco a poco el interés mutuo los hizo no querer separarse.

Cristy Bernal, mujer objetiva y prevenida

Aunque se la pasaban de maravilla, Cristy tenía claro que en el futuro quería una familia y casarse, una charla que tuvo con Alan, quien ya era padre de Hannah, Nicole y Alejandro; fruto de su primer matrimonio. Y poco después vino la gran prueba de su amor.

©@alantacher La pareja se casó en 2015 y desde entonces formaron una linda familia

A Alan le ofrecieron la oportunidad e trabajar en Despierta América, lo que implicaba que se mudara a Miami. Cristy, aún tenía dudas, pero siguió lo que dictaba su corazón y una semana después se fue a Miami, no sin antes tomar sus precauciones. "Maletita chiquita. Voy a ver qué y si no, de regreso", otra confesión que sorprendió a Alan.

©@alantacher "Cuando seamos viejitos, agarrados de la mano, caminando por la playa, te voy a decir: 'Ves que sí eras el amor de mi vida'”, escribió Alan para su esposa en su aniversario

Alan no sabía que Cristy iba prevenida. Y es que la actriz no quería arriesgarse, tanto así que mantuvo su auto y departamento en México a la disposición por si debía regresar. "Pagué tres años de renta", agregó sobre el tiempo en el que ya vivía con Alan en Miami. Tres años, justo el tiempo que la pareja tardó en darse el "sí, acepto" y con el que pusieron broche de oro a su historia de amor.