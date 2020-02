Matteo no cedió fácilmente, y la insistencia de tener una compañerita de juegos y convertirse en hermanito mayor causó la risa de su mamá quien seguía preguntándole por otra cosa que quisiera. Pero la respuesta del niño seguía siendo clara y concisa: "Una hermanita".

El deseo de Matteo que crece cada día más

La idea de tener una hermanita se hizo más grande en el corazón de Matteo luego de que conoció a su prima Renata hace casi un año. Al cargar a la pequeña, preguntó: "¿Dónde consigo una hermanita, mamá? ¿Se la puedo pedir a Papá Dios?". Desde entonces, está ilusionado con tener en casa una linda nena como su prima.

©@alejandraespinoza Matteo se enterneció al conocer a su prima Renata

Y aunque se trata de un deseo que Alejandra también tiene en el corazón, le ha hablado abiertamente a su hijo sobre el tema. "Yo a Matteo desde que empezó a entender le he hablado con la verdad y he sido bien clara con él", dijo Alejandra en su charla con Mamás Latinas. "Y ahora con esto de que quiere un bebé también yo le digo: 'no es por mí, no es por tu papá, no es porque no queramos, va a pasar cuando Dios quiera'", agregó con naturalidad.

"Entonces él sabe que estamos en las manos de Dios para eso, sabe que si pasa qué bueno y que si no pasa pues no pasa nada, estamos bien", expresó Alejandra. Para ella, la comunicación es lo más importante y ha sido muy abierta sobre las complicaciones a las que se enfrentó en el pasado con la pérdida de algunos embarazos. A pesar de ello, Ale la de Tijuana sonríe y sale adelante con la ilusión de que algún día su familia recibirá la buena noticia de que la cigüeña esté en camino.