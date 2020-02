Su regreso a la actuación

En el programa de Netas Divinas, la también modelo –quien es madre de cinco niñas—compartió que regresará a la actuación con una serie, la cual se graba actualmente en México. La presentadora de La Voz US había detallado que su regreso será en Telemundo, aunque no explicó si su papel será de acción como las famosas series de la cadena. "Me encantaría, pero no va a ser por ahí", agregó.

©@jackybrv Jacky prepara una serie que se filma en México