Recientemente, Kim compartió en su perfil, donde tiene más de 160 millones de followers, que mostraba a la perfección como son sus mañanas al lado de su esposo, el rapero Kanye West, y sus cuatro hijos: North, de seis años, Saint, de cuatro, Chicago, de dos, y Psalm, de nueve meses.

©@kimkardashian Kim y Kanye junto a sus cuatro hijos en pleno desayuno

¿Cómo es un día en la vida de Kim?

En una entrevista con POOSH, Kim habló de cómo es su día a día. “En un día general, me levanto a las 5:45 am para entrenar a las 6 am. Una noche antes, escojo la ropa que voy a usar para mi rutina. Trato de que sea algo básico, pues casi todo el tiempo uso lo mismo. Después, me ejercito por una hora”.

Pero cuando es un día de escuela, todo es más ‘caótico’. “Levantó a los niños a las 7:05 am y luego desayunamos todos juntos. Los preparo para la escuela y luego los llevo a la escuela. Regreso y empiezo mi día”, explicó Kim.

©@kimkardashian Kim se levanta temprano casi todos los días para atender a sus hijos y ejercitarse

“Usualmente, estamos filmando (la serie) y necesitamos estar listas con maquillaje y peinado, así que me empiezan a preparar cerca de las 9:30 am y empezamos a las 11 am. Y si no es eso, tengo juntas y así arranco mi día”.

Una de las cosas que más valora Kim es irse a dormir temprano, pero esto no siempre está en sus posibilidades, pues tiene que estudiar leyes, así que pasa sus noches leyendo. “El día consiste usualmente en ir a la oficina de leyes algunos días a la semana y luego filmar nuestro show. La mayoría de las noches, termino mi jornada después de la cena, y preparo a los niños para dormir, les leo libros y los duermo. Luego regreso a estudiar y de ahí hasta las 11pm”.