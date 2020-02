Thalía, una empresaria que no niega su regreso a la televisión

Desde aquel entonces ya pasaron varios años y la carrera de Thalía despegó hacia el éxito. En el ámbito personal está felizmente casada con Tommy Mottola y tiene dos lindos hijos: Sabrina y Matthew. Además, se convirtió en una empresaria con su propia línea de ropa, calzado y productos para el cabello. Por si fuera poco, estrenó su línea de maquillaje que de inmediato cautivó por su colorido.

©@thalia Thalía asegura que pronto regresará a la televisión

Pero, ¿y qué hay de su carrera como actriz? La mexicana no niega que pronto regresará con un buen proyecto, aunque no tiene fecha definida. De hecho, no confirmó ni negó los rumores de que podría ser parte de una nueva serie de Netflix en la que no habrá guión, aunque en su entrevista con ¡HOLA! TV no parecía muy interesada en ello. “Yo adoro la actuación, me encanta, ahorita estoy muy enfocada en lo que es la música, pero también me gustaría regresar a la actuación”, dijo sobre sus días frente a la cámara.