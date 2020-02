©GettyImages El cantante ha encontrado el éxito tanto en la música como en Hollywood

Además de cantar, Marc conquistó también Hollywood. Ha trabajado con prominentes directores como Martin Scorsese y ha participado en películas al lado de los mejores actores de la industria, como Salma Hayek (In the Time of the Butterflies) y Denzel Washington (Man on Fire).



¿Y de qué sirve ser exitoso si no vas por la conquista de tus propios negocios? En 2009, Marc se convirtió en copropietario del equipo de fútbol americano Miami Dolphins, lanzó su propia línea de ropa y accesorios de lujo en Kohl's y no olvidemos que también creó su propia compañía de entretenimiento, Magnus Media, que representa a una variedad de talentos como Enrique Santos y Fonseca. Así que, podemos decir que a Marc le va súper bien en la vida. ¡Hasta la próxima!